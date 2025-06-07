Салем опубликовал видео с маленькой Марией в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

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На видео Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич. Телеведущий выглядит очень счастливым рядом с девочкой.

Вы создали любовь,
– подписал ролик Даниэль.

Немало людей прокомментировали милое видео Даниэля Салема с дочкой Позитива и Сахневич:

  • "О, как она на Алексея похожа!"
  • "Как же Салему идет".
  • "На это можно смотреть вечно".
  • "Так нежно, прекрасно и мило".
  • "Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец. Невероятно".
  • "Вам очень подходит такая роль".

Позитив и Юлия Сахневич стали родителями