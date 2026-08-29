Став зрадником України: де зараз ексведучий шоу "Богиня шопінгу" Данило Грачов
Данило Грачов побудував успішну кар'єру в Україні, отримавши роль фешн-експерта. Та згодом усе змінилось. Українцям уже не звикати до того, що відомі люди вміють швиденько "перевзуватись" і обирають життя в країні-агресорці, отримуючи статус зрадників Батьківщини.
Ця історія якраз і стосується уродженця Донецька Данила Грачова. Попри те, що чоловік не навчався за своїм покликанням, однак усе ж зміг пробитись у модну індустрію. Усе почалось із роботи на місцевому телеканалі у рідному місті, а далі стався переїзд до Києва, зміна іміджу та знайомства з продюсерами і знаменитостями. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, як цей фешн-експерт отримав статус зрадника і чим займається сьогодні.
"Богиня шопінгу" та громадянська позиція
У 2012 році на телебаченні вийшов проєкт "Богиня шопінгу", а Грачов став ведучим й експертом. Через два роки чоловік був у складі журі у шоу "Мода народу".
Коли розпочалась Революція Гідності, а росіяни розв'язали війну на Донбасі й окупували Крим, то телеведучий якраз проявив саме проукраїнську позицію. Він не соромився приходити на Майдан, відкрито критикував політиків, а також висміював колаборантів.
Одного разу навіть записав відео, де закликав до єдності та миру, згадуючи про те, що "Україна – одна, Україна – єдина".
Данило Грачов закликає зберегти єдність: дивіться відео онлайн
А далі фешн-експерта почали переманювати Росії. Бо як кажуть, "гроші не пахнуть". І в один момент його патріотизм різко розвіявся.
Кар'єра в Росії та статус зрадника в Україні
І його рішення таки дало свої плоди. Він оселився у Росії і став зіркою пропагандистських телеканалів. Цікаво те, що російська публіка декілька разів "кидала" у Грачова камінням, згадуючи йому підтримку України. Ведучого називали русофобом, і тут зрадник зрозумів, що "пахне смаженим".
Данило перепросив за дописи щодо підтримки України й пообіцяв не лізти туди, "де не є експертом".
І це ще не кінець. Чомусь він вирішив посидіти на двох стільцях одночасно і паралельно виправдовувався перед українцями. Своє рішення щодо роботи в Росії пояснив так: "робота – тут (ред. 24 Канал – у Росії), а серце – в Україні". І вишенька на торті, заявив, що пишається тим, що є українцем.
А далі чоловік вирішив "підлизатись" до росіян і одягнув футболку із зображенням російського диктатора Путіна.
Коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, то зірка російського телебачення, який пишається українською національністю, заявив, що деколи треба "мовчати й просто стежити".
Де зараз Данило Грачов?
На його сторінці в інстаграмі зазначено, що він працює у телевізійних проєктах "Богиня шопінгу" та "Богиня побачень", але вже у Росії.
Цікаво й те, що цей модний експерт активно подорожує країнами світу і ділиться цим у соцмережах. Можливо, у нього є досі український паспорт, який дозволяє це робити.
Раніше цією темою цікавився і Анатолій Анатоліч, адже йому теж дивно, як Грачов без проблем мандрує.
Та аналізуючи профіль цього експерта можна зробити один висновок, він не шкодує, що зрадив країну, яка зробила його популярним.
Зверніть увагу і на зірок українського проєкту "Х-Фактор", які також отримали статус зрадників.