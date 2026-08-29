Став зрадником України: де зараз ексведучий шоу "Богиня шопінгу" Данило Грачов

Данило Грачов побудував успішну кар'єру в Україні, отримавши роль фешн-експерта. Та згодом усе змінилось. Українцям уже не звикати до того, що відомі люди вміють швиденько "перевзуватись" і обирають життя в країні-агресорці, отримуючи статус зрадників Батьківщини.

Ця історія якраз і стосується уродженця Донецька Данила Грачова. Попри те, що чоловік не навчався за своїм покликанням, однак усе ж зміг пробитись у модну індустрію. Усе почалось із роботи на місцевому телеканалі у рідному місті, а далі стався переїзд до Києва, зміна іміджу та знайомства з продюсерами і знаменитостями. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, як цей фешн-експерт отримав статус зрадника і чим займається сьогодні.

"Богиня шопінгу" та громадянська позиція

У 2012 році на телебаченні вийшов проєкт "Богиня шопінгу", а Грачов став ведучим й експертом. Через два роки чоловік був у складі журі у шоу "Мода народу".

Данило Грачов / Скриншот із відео

Коли розпочалась Революція Гідності, а росіяни розв'язали війну на Донбасі й окупували Крим, то телеведучий якраз проявив саме проукраїнську позицію. Він не соромився приходити на Майдан, відкрито критикував політиків, а також висміював колаборантів.

Данило Грачов на Майдані / Фото з соцмереж

Одного разу навіть записав відео, де закликав до єдності та миру, згадуючи про те, що "Україна – одна, Україна – єдина".

Данило Грачов закликає зберегти єдність: дивіться відео онлайн

А далі фешн-експерта почали переманювати Росії. Бо як кажуть, "гроші не пахнуть". І в один момент його патріотизм різко розвіявся.

Кар'єра в Росії та статус зрадника в Україні

І його рішення таки дало свої плоди. Він оселився у Росії і став зіркою пропагандистських телеканалів. Цікаво те, що російська публіка декілька разів "кидала" у Грачова камінням, згадуючи йому підтримку України. Ведучого називали русофобом, і тут зрадник зрозумів, що "пахне смаженим".

Данило перепросив за дописи щодо підтримки України й пообіцяв не лізти туди, "де не є експертом".

І це ще не кінець. Чомусь він вирішив посидіти на двох стільцях одночасно і паралельно виправдовувався перед українцями. Своє рішення щодо роботи в Росії пояснив так: "робота – тут (ред. 24 Канал – у Росії), а серце – в Україні". І вишенька на торті, заявив, що пишається тим, що є українцем.

Данило Грачов на російському телебаченні / Фото з відкритих джерел

А далі чоловік вирішив "підлизатись" до росіян і одягнув футболку із зображенням російського диктатора Путіна.

Грачов одягнув футболку з обличчям Путіна / Скриншот з відео

Коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, то зірка російського телебачення, який пишається українською національністю, заявив, що деколи треба "мовчати й просто стежити".

Де зараз Данило Грачов?

На його сторінці в інстаграмі зазначено, що він працює у телевізійних проєктах "Богиня шопінгу" та "Богиня побачень", але вже у Росії.

Чим займається Данило Грачов / Скриншот із інстаграму

Цікаво й те, що цей модний експерт активно подорожує країнами світу і ділиться цим у соцмережах. Можливо, у нього є досі український паспорт, який дозволяє це робити.

Раніше цією темою цікавився і Анатолій Анатоліч, адже йому теж дивно, як Грачов без проблем мандрує.

Анатолій Анатоліч про Данила Грачова / Фото з інстаграм-сторіз

Та аналізуючи профіль цього експерта можна зробити один висновок, він не шкодує, що зрадив країну, яка зробила його популярним.

Зверніть увагу і на зірок українського проєкту "Х-Фактор", які також отримали статус зрадників.