Эта история как раз касается уроженца Донецка Даниила Грачова. Несмотря на то, что мужчина не получал образования по своему призванию, ему все же удалось пробиться в индустрию моды. Все началось с работы на местном телеканале в родном городе, а дальше последовал переезд в Киев, смена имиджа и знакомства с продюсерами и знаменитостями. Узнайте из материала 24 Канала, как этот фэшн-эксперт получил статус предателя и чем занимается сегодня.

"Богиня шопинга" и гражданская позиция

В 2012 году на телевидении вышел проект "Богиня шопинга", а Грачев стал ведущим и экспертом. Спустя два года он вошел в состав жюри шоу "Мода народа".

Даниил Грачев / Скриншот из видео

Когда началась Революция Достоинства, а россияне развязали войну на Донбассе и оккупировали Крым, телеведущий как раз продемонстрировал именно проукраинскую позицию. Он не стеснялся приходить на Майдан, открыто критиковал политиков, а также высмеивал коллаборационистов.

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Даниил Грачев на Майдане / Фото из соцсетей

Однажды даже записал видео, в котором призывал к единству и миру, упоминая, что "Украина – одна, Украина – единая".

Даниил Грачев призывает сохранить единство: смотрите видео онлайн

А дальше фэшн-эксперта начали переманивать в Россию. Ведь, как говорится, "деньги не пахнут". И в один момент его патриотизм резко развеялся.

Карьера в России и статус предателя в Украине

И его решение все-таки принесло свои плоды. Он обосновался в России и стал звездой пропагандистских телеканалов. Интересно то, что российская публика несколько раз "бросала" в Грачова камнями, напоминая ему о поддержке Украины. Ведущего называли русофобом, и тут предатель понял, что "пахнет жареным".

Даниил извинился за посты в поддержку Украины и пообещал не лезть туда, "где не является экспертом".

И это еще не конец. Почему-то он решил сидеть на двух стульях одновременно и параллельно оправдывался перед украинцами. Свое решение о работе в России он объяснил так: "работа – здесь (ред. 24 Канал – в России), а сердце – в Украине". И вишенка на торте: он заявил, что гордится тем, что является украинцем.

Даниил Грачев на российском телевидении / Фото из открытых источников

А дальше мужчина решил "подлизаться" к россиянам и надел футболку с изображением российского диктатора Путина.

Грачев надел футболку с лицом Путина / Скриншот из видео

Когда в Украине началась полномасштабная война, звезда российского телевидения, гордящаяся украинской национальностью, заявил, что иногда нужно "молчать и просто наблюдать".

Где сейчас Даниил Грачев?

На его странице в инстаграме указано, что он работает в телевизионных проектах "Богиня шопинга" и "Богиня свиданий", но уже в России.

Чем занимается Даниил Грачев / Скриншот из инстаграма

Интересно и то, что этот модный эксперт активно путешествует по странам мира и делится этим в соцсетях. Возможно, у него до сих пор есть украинский паспорт, который позволяет ему это делать.

Ранее этой темой интересовался и Анатолий Анатолич, ведь ему тоже странно, как Грачев без проблем путешествует.

Анатолий Анатолич о Даниле Грачеве / Фото из инстаграма-сторис

Но, анализируя профиль этого эксперта, можно сделать один вывод: он не жалеет, что предал страну, которая сделала его популярным.

Обратите внимание и на звезд украинского проекта "Х-Фактор", которые также получили статус предателей.