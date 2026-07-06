Ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про проєкт: "Думала, що це класне шоу"

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Дарія Ставнича стала однією з фавориток глядачів. Однак її шлях на проєкті завершився після знайомства з батьками головного героя Михайла Заливаки.

В новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Насправді SHOW", Дарія відверто розповіла про залаштунки романтичного реаліті та поділилася своїм досвідом участі в шоу. Зокрема, вона пояснила, чому ще довгий час після завершення проєкту була ображена на "Холостяк" і чи шкодує, що свого часу погодилася взяти в ньому участь.

Що Дарія Ставнича розповіла про участь в "Холостяку"?

За її словами, через насичений графік зйомок їм з дівчатами часто не вистачало часу навіть на повноцінний сон і відпочинок. Крім того, учасницям не дозволяли користуватися телефонами, читати книги, розгадувати кросворди чи будь-як контактувати із зовнішнім світом. До того ж дівчатам говорили, ніби кожна з них є особливою. Природно, що в таких умовах вся увага концентрувалася на головному героєві та їхніх стосунках.

Лише після проєкту Дарія почала замислюватися, чи справді закохалася, чи на її почуття вплинули умови перебування на шоу.

Також їй не сподобалося те, що під час монтажу події та учасників "Холостяка" показували не зовсім так, як це було насправді.

Я злилася дуже довго на проєкт "Холостяк". Тому що там було багато монтажу, трошечки не так висвітлювали. Там все одно є якісь персонажі, і за ними оці розкадровочки йдуть. Хтось є хороший, хтось є поганий",

– сказала Ставнича.

І ще зазначила, що редактори та психологи під час спілкування навмисно ставили запитання, які викликали потрібні для шоу емоції. З огляду на це вона порадила майбутнім учасницям не сприймати команду проєкту як своїх друзів.

Крім того, Дарія пригадала випадок, який змусив її інакше поглянути на реаліті.

Коли одна з учасниць покидала проєкт і повернулася. У мене є повідомлення, де вона сказала, що так треба було, щоб вона повернулася. Тобто вона вже, ідучи, знала, що буде повертатися. А я то думала, що це таке класне шоу. Мені ще 22 роки було і я в все вірила,

– розповіла Ставнича.

Водночас вона підкреслила, що дуже вдячна проєкту і не жалкує про участь в шоу "Холостяк".

Інтерв'ю з Дарією Ставничою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше редакторка СТБ Світлана Кострикіна також поділилася подробицями роботи над реаліті-шоу. Вона розповіла про особливості зйомок, монтажу та роль психологів у створенні проєкту.