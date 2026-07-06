В новом интервью, которое вышло на YouTube-канале "Насправді SHOW", Дарья откровенно рассказала о закулисье романтического реалити-шоу и поделилась своим опытом участия. В частности, она объяснила, почему еще долгое время после завершения проекта была обижена на "Холостяк" и жалеет ли о том, что в свое время согласилась принять в нем участие.

Что Дарья Ставнича рассказала об участии в "Холостяке"?

По ее словам, из-за насыщенного графика съемок им с девушками часто не хватало времени даже на полноценный сон и отдых. Кроме того, участницам не разрешали пользоваться телефонами, читать книги, разгадывать кроссворды или каким-либо образом контактировать с внешним миром. К тому же девушкам говорили, будто каждая из них особенная. Естественно, что в таких условиях все внимание сосредоточивалось на главном герое и их отношениях.

Только после проекта Дарья начала задумываться, действительно ли она влюбилась или на ее чувства повлияли условия пребывания на шоу.

Также ей не понравилось то, что при монтаже события и участников "Холостяка" показывали не совсем так, как это было на самом деле.

Я очень долго злилась на проект "Холостяк". Потому что там было много монтажа, немного не так освещали. Там все равно есть какие-то персонажи, и за ними идут эти раскадровки. Кто-то хороший, кто-то плохой",

– сказала Ставнича.

И еще отметила, что редакторы и психологи во время общения намеренно задавали вопросы, которые вызывали нужные для шоу эмоции. Учитывая это, она посоветовала будущим участницам не воспринимать команду проекта как своих друзей.

Кроме того, Дарья вспомнила случай, который заставил ее по-другому взглянуть на реалити.

Когда одна из участниц покинула проект и вернулась. У меня есть сообщение, где она сказала, что так и должно было быть, чтобы она вернулась. То есть она уже, уходя, знала, что вернется. А я-то думала, что это такое классное шоу. Мне еще 22 года было, и я во все верила,

– рассказала Ставнича.

В то же время она подчеркнула, что очень благодарна проекту и не жалеет об участии в шоу "Холостяк".

Интервью с Дарьей Ставничей: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее редактор СТБ Светлана Кострикина также поделилась подробностями работы над реалити-шоу. Она рассказала об особенностях съемок, монтажа и роли психологов в создании проекта.