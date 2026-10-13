Астаф'єва читатиме Радіодиктант національної єдності 2026: у мережі сперечаються через її участь

12 жовтня оголосили автора тексту та читців Радіодиктанту національної єдності. Однією з тих, хто озвучить текст цьогоріч, стала співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва.

Ця новина викликала неоднозначну реакцію в мережі: одні користувачі підтримали вибір організаторів, інші засумнівалися, чи доречно запрошувати її до такої події, передає 24 Канал.

Так, автором тексту Радіодиктанту національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Разом із Дашею Астаф'євою диктант читатиме вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Артур Дронь, Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков / Фото Суспільне Культура

Як у мережі відреагували на участь Даші Астаф'євої

Частина користувачів Threads зраділа новині й підтримала вибір читців. У коментарях люди писали, що з нетерпінням чекають на диктант, а дехто зізнався, що завдяки участі Астаф'євої цього року особливо хоче долучитися до написання. Також користувачі відзначали її чітку дикцію та вміння виразно читати.

"Ідеально! Цьогоріч точно буду писати", – написала одна з користувачок.

"Це супер! У пані Астаф'євої дуже чиста вимова. Чітка дикція. Даша не тільки неймовірно гарна, а ще і розумна", – поділилася інша.

Окремо користувачі згадували й другого читця – Артура Пройдакова, висловлюючи повагу до його роботи та професійних досягнень.

Як у мережі відреагували на участь Даші Астаф'євої у Радіодиктанті національної єдності 2026 / Скриншоти з Threads

Водночас не всі схвально сприйняли рішення організаторів. Деякі користувачі вважають, що Радіодиктант національної єдності має зберігати особливу атмосферу, а для читання варто обирати людей із досвідом роботи з текстами такого формату. Інші звернули увагу на попередній публічний образ Астаф'євої, пов'язаний, зокрема, з модельною кар'єрою та еротичними фотосесіями.

"Даша Астаф'єва зайва", – коротко висловився один із користувачів. Інша дописувачка зазначила, що раніше читцями були відомі актори й громадські діячі, які, на її думку, створювали особливу атмосферу події. Вона згадала Аду Роговцеву, Олексія Гнатковського, Павла Вишебабу та Наталію Сумську й висловила побоювання, що цьогорічний вибір може перетворити мовну подію на шоу-бізнесовий експеримент.

Ще одна користувачка засумнівалася, чи зможе Астаф'єва правильно витримати темп диктанту, і зауважила, що для цього краще було б запросити вчителя української мови. Водночас у коментарях їй заперечили: прихильники співачки наголосили, що вона має досвід читання текстів і добре володіє дикцією.

Як у мережі відреагували на участь Даші Астаф'євої у Радіодиктанті національної єдності 2026 / Скриншоти з Threads

До слова, Даша Астаф'єва відома як співачка та модель, але нині вона також популяризує українську літературу та заснувала застосунок Underbook з аудіокнигами, частину яких озвучує сама.

Тим часом останніми днями в Threads обговорюють і блогерку-мільйонницю Сашу Бо, яка разом із чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, вирушила до Японії. Поїздка подружжя також викликала суперечки в мережі.