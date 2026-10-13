Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в сети: одни пользователи поддержали выбор организаторов, другие усомнились, уместно ли приглашать ее на такое мероприятие, сообщает 24 Канал.

Так, автором текста Радиодиктанта национального единства в 2026 году стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Вместе с Дашей Астафьевой диктант будет читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Артур Дронь, Даша Астафьева и Артур Пройдаков / Фото "Суспильне Культура"

Как в сети отреагировали на участие Даши Астафьевой

Часть пользователей Threads обрадовалась этой новости и поддержала выбор дикторов. В комментариях люди писали, что с нетерпением ждут диктанта, а некоторые признались, что благодаря участию Астафьевой в этом году особенно хотят принять участие в написании. Также пользователи отмечали ее четкую дикцию и умение выразительно читать.

"Идеально! В этом году точно буду писать", – написала одна из пользовательниц.

"Это супер! У Даши Астафьевой очень чистое произношение. Четкая дикция. Даша не только невероятно красива, но и умна", – поделилась другая.

Отдельно пользователи упоминали и второго чтеца – Артура Пройдакова, выражая уважение к его работе и профессиональным достижениям.

Как в сети отреагировали на участие Даши Астафьевой в Радиодиктанте национального единства 2026 / Скриншоты из Threads

В то же время не все одобрительно восприняли решение организаторов. Некоторые пользователи считают, что Радиодиктант национального единства должен сохранять особую атмосферу, а для чтения стоит выбирать людей с опытом работы с текстами такого формата. Другие обратили внимание на прежний публичный образ Астафьевой, связанный, в частности, с модельной карьерой и эротическими фотосессиями.

"Даша Астафьева лишняя", – кратко высказался один из пользователей. Другая комментаторша отметила, что раньше чтецами были известные актеры и общественные деятели, которые, по ее мнению, создавали особую атмосферу мероприятия. Она вспомнила Аду Роговцеву, Алексея Гнатковского, Павла Вышебабу и Наталью Сумскую и выразила опасение, что выбор этого года может превратить языковое мероприятие в "шоу-бизнесовый эксперимент".

Еще одна пользовательница усомнилась, сможет ли Астафьева правильно выдержать темп диктанта, и заметила, что лучше было бы пригласить учителя украинского языка. В то же время в комментариях ей возразили: поклонники певицы подчеркнули, что у нее есть опыт чтения текстов и она хорошо владеет дикцией.

Как в сети отреагировали на участие Даши Астафьевой в "Радиодиктанте национального единства 2026" / Скриншоты из Threads

К слову, Даша Астафьева известна как певица и модель, но сейчас она также популяризирует украинскую литературу и основала приложение Underbook с аудиокнигами, часть которых озвучивает сама.

Между тем в последние дни в Threads обсуждают и блогершу-миллионницу Сашу Бо, которая вместе с мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, отправилась в Японию. Поездка супругов также вызвала споры в сети.