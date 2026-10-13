Пользователи соцсети обсуждают, уместно ли публиковать контент о зарубежной поездке на фоне полномасштабной войны в Украине. Что известно о поездке супругов и как на нее реагируют в сети – читайте далее в материале 24 Канала.

Почему Саша Бо с мужем поехали в Японию?

В своем инстаграме блогерша в последние дни публикует фото и видео с "японских каникул". Александра отметила, что у них с мужем есть около двух недель, чтобы изучить страну.

Саша Бо с мужем в Японии / Фото из инстаграма блогерши

Но супруги приехали в Японию не просто ради отдыха. Александра и Платон участвуют в десятидневном медицинском конгрессе, который проходит на круизном лайнере. Программа предусматривает лекции и мастер-классы от специалистов, а также посещение предприятий стоматологической отрасли. Участники могут ознакомиться с современными технологиями и пообщаться с инженерами и другими представителями отрасли. В то же время в рамках поездки у них может быть и свободное время, которое они проводят по своему усмотрению.

Саша Бо рассказала о поездке в Японию / Скриншоты из инстаграма

В Threads мнения по поводу путешествия супругов разделились. Часть пользователей возмутилась тем, что Платон Тарнавский уехал за границу, а его жена публикует контент о путешествии.

По мнению критиков, демонстрировать отдых и обеспеченный образ жизни неуместно, пока в Украине продолжается полномасштабная война, гибнут военные и гражданские, а бойцы на передовой из-за сложной ситуации с ротацией часто не имеют возможности вовремя отдохнуть.

Другие пользователи отмечают, что поездка связана с профессиональной деятельностью супругов, поэтому не видят оснований критиковать блогершу.

Как пользователи реагируют на поездку Саши Бо и ее мужа за границу / Скриншоты из Threads

Напомним, Платон Тарнавский работает стоматологом, специализируется на имплантологии и ортодонтии, а также руководит собственной клиникой в Ивано-Франковске.

Саша Бо также имеет медицинское образование – она окончила Ивано-Франковский национальный медицинский университет по специальности "Стоматология". Сейчас блогерша развивает собственный бизнес – салон красоты и клинику эстетической косметологии в Ивано-Франковске.

Саша Бо и ее муж / Фото из инстаграма блогерши

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