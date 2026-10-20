"Це якась нова грань абсурду": Даша Астаф'єва відповіла хейтерам через Радіодиктант

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відреагувала на шквал критики щодо її участі в цьогорічному Радіодиктанті національної єдності. Зірка опублікувала розгорнутий допис, де відповіла на закиди про своє минуле в Playboy, зовнішність та російську мову.

Так, нещодавно стало відомо, що артистка стане однією з читців головного мовного флешмобу країни, що викликало бурхливі обговорення. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість вирішила розставити всі крапки над "і" та відповісти незадоволеним коментаторам.

Даша зізналася, що після гучного анонсу на неї просто посипалася лавина хейту, до того ж претензії користувачів часом доходили до відвертого абсурду. Найбільше багатьох чомусь зачепило її власне ім'я.

Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Неподобство. "Нумо наступного року ще якусь Джесіку покличемо – смачно плюнемо в корінець правопису". Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм,

– з іронією зазначила Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото Olha Orhanishchuk

Не забули критики й відверті зйомки зірки ще двадцятирічної давнини, ставлячи під сумнів моральне право Даші вести диктант єдності.

Не сподобалося, що я знімалася для Playboy 20 років тому. Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось "об'єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!

– написала Даша.

Чимало закидів прилетіло й у бік зовнішності артистки. За словами Астаф'євої, старші чоловіки писали їй діаметрально протилежні речі: одні заявляли, що вона "занадто вродлива і відволікатиме людей від правопису", а інші, навпаки, називали її "старою" та радили бігти в аптеку за тонометром.

Крім того, зірці дорікнули російськомовним минулим та участю у попгурті "NikitA". Не сподобався критикам і її тандем із переможцем щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine Артуром Пройдаковим – мовляв, із серйозної мовної події роблять розважальне шоу.

Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду,

– обурилася Даша Астаф'єва.

Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва / Фото Суспільне Мовлення

Попри все обурення критиків, знаменитість закликала всіх українців, зокрема й недоброзичливців, неодмінно приєднатися до трансляції 27 жовтня.

Раніше ми розповідали про те, як Даша Астаф'єва змінила своє життя після 24 лютого 2022 року.