27 жовтня Даша Астаф'єва читатиме Радіодиктант разом з учителем Артуром Пройдаковим. Для багатьох це несподіваний поворот у кар'єрі артистки, чиє ім'я колись асоціювалося насамперед із відвертими фотосесіями для Playboy та провокаційними кліпами гурту NikitA. Однак за останні роки Астаф'єва встигла не лише змінити творчі пріоритети, а й стати волонтеркою, запустити власні медійний і книжковий проєкти. 24 Канал розповідає, як змінювалася артистка та чому її голос тепер звучить не лише в музиці, а й в українській літературі.

Playboy, Г'ю Гефнер і NikitA: як Астаф'єва стала популярною

У 2006 році Астаф'єва стала Playmate місяця українського видання, а вже за рік отримала титул "Дівчина року". Її фотосесію передрукували 15 міжнародних видань чоловічого журналу, що привернуло увагу американської редакції. У 2008 році українку запросили до США на проєкт до 55-річчя Playboy. Там вона познайомилася із засновником видання Г'ю Гефнером і провела тиждень у його знаменитому маєтку.

Згодом Даша стала 55th Anniversary Playmate, а її знімки з'явилися в американському випуску. За першу обкладинку українського видання артистка отримала 200 доларів, тоді як у США її гонорар сягнув 55 тисяч доларів. Зірка згодом зізнавалася, що цей досвід змінив її життя, хоча приніс і нові випробування.

Паралельно з модельною кар'єрою Астаф'єва розвивалася в музиці. У 2008 році вона взяла участь у другому сезоні української "Фабрики зірок", не всі з учасників якої зараз на слуху, як вона. Хоча артистка не перемогла, згодом стала солісткою гурту NikitA, продюсером якого був Юрій Нікітін. Колектив привертав увагу відвертими сценічними образами та провокаційними кліпами.

Даша Астафʼєва на початку карʼєри: фото

Так за артисткою на роки закріпилося амплуа одного з головних секс-символів українського шоубізнесу. Проте згодом вона почала виходити за межі цього образу, а повномасштабна війна стала важливим поворотом у її діяльності.

Від сцени до волонтерської кухні: як війна змінила життя Астаф'євої

Після 24 лютого 2022 року Даша долучилася до волонтерства. У перші місяці вторгнення вона допомагала готувати їжу для українських військових, територіальної оборони та лікарень. Замість концертів і знімальних майданчиків – волонтерська кухня та робота, результат якої був потрібен тут і зараз.

Згодом ця діяльність переросла у власний медіапроєкт. У вересні 2022 року Астафʼєва запустила YouTube-шоу "Такі страви", у якому запрошувала відомих українців готувати їжу для військових. Під час роботи гості розмовляли про війну, волонтерство й особистий досвід. Таким чином, Астаф'єва використала свою популярність уже в іншому форматі — не лише для розваг, а й для привернення уваги до допомоги ЗСУ.

Як зірка стала підприємицею і запустила власний застосунок

Ще одним важливим напрямком у житті артистки стала українська література. У 2023 році вона разом із командою запустила UnderBooks – застосунок, у якому можна читати й слухати твори українських письменників. Ідея виникла з особистого досвіду Астаф'євої. У перші місяці великої війни вона часто слухала аудіокнижки під час волонтерства, але користувалася, зокрема, російським сервісом. Тоді артистка замислилася над створенням української альтернативи.

В одному з інтерв'ю Даша також розповідала, що поштовхом до появи застосунку стала її власна поезія. Одного вечора партнер, почувши її вірші, запропонував створити платформу з книжками. Згодом навколо ідеї зібралася команда. Робота над UnderBooks вийшла далеко за межі озвучування текстів. Команда відбирає літературні твори, залучає читців, створює аудіоверсії книжок і співпрацює з українськими митцями. Астаф'єва також особисто працює над записами.

Зміни помітні й у тому, з чим Астаф'єва виходить до публіки. Замість звичних музичних виступів – поезія та літературні читання. Вона долучалася до проєктів, присвячених українським письменникам. А в липні 2026 року з іншими зірками взяла участь у літературному вечорі "Читай серцем", де звучали вірші про кохання та пристрасть.

Книжки повністю змінили моє життя,

– зізнавалася вона в інтерв'ю.

І це добре пояснює її теперішні пріоритети: читання стало для неї способом не лише відкривати нові сенси, а й популяризувати українську культуру. Водночас Даша не відійшла від волонтерства. Нині продовжує підтримувати армію донатами й використовує свою публічність, щоб нагадувати про війну та відповідальність тих, хто має велику аудиторію. Минуле нікуди не зникло, але сьогодні Даша сама визначає, про що говоритиме з аудиторією.

Від аудіокнижок до Радіодиктанту: як здійснилася мрія Астаф'євої

У жовтні 2026 року стало відомо, що саме Даша Астаф'єва разом з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим читатиме Радіодиктант національної єдності. Вперше в історії події текст озвучуватимуть одразу двоє людей. Цікаво, що сама артистка раніше мріяла про таку можливість. В ефірі Українського радіо вона розповіла, що все почалося з її допису в Threads. Даша написала про бажання долучитися до Радіодиктанту як читець, а згодом отримала відповідне запрошення.

Для мене все це взагалі поки що сон!

– зізналася Астаф'єва.

Не всі учасники популярних шоу змогли зробити таку успішну карʼєру в шоубізнесі як Даша Астафʼєва. Раніше ми розповідали про тих, хто раніше сяяв на екрані, а тепер забутий публікою.