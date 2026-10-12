Як стало відомо з повідомлення Суспільного, автором тексту для Радіодиктанту національної єдності у цьому році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Разом з Дашею Астафʼєвою другим читцем стане вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Як відомо, зараз Даша Астафʼєва є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який просуває українську літературу. У своєму інстаграмі Даша часто викладає відео, на яких озвучує різні оповідання та вірші.

Дякую, що обрали нас, дякую, що повірили. Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!

– каже Астафʼєва.



Даша Астафʼєва буде озвучувати радіодиктант 2026 / Фото з інстаграму зірки

Виявляється, це давня мрія Даші озвучити на всю Україну радіодиктант. У лютому цього року у Threads українці навіть почали активну дискусію щодо цього й просили організаторів заходу надати таку можливість Астафʼєвій.

Даша Астафʼєва: що відомо про декламаторку

Даша Астафʼєва є українською співачкою, моделлю та колишньою солісткою гурту NIKITA. Фото Даші для журналу Playboy здобули їй свого часу неабияку популярність. З перших днів повномасштабного вторгнення вона повністю змінила свій звичний ритм життя, ставши активною волонтеркою – зокрема, готувала їжу для захисників та чистила картоплю на рівні з усіма.

Зараз Даша продовжує активно підтримувати ЗСУ: бере участь у благодійних зборах, просуває українську літературу через застосунок, який вона створила разом з коханим, та регулярно допомагає військовим і притулкам для тварин.

Що відомо про Радіодиктант 2026

Всеукраїнський радіодиктант цього року озвучать у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Його традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення й він буде доступний на всіх континентах планети.

Торік Радіодиктант читала українська акторка Наталія Сумська. Переможниця заходу "рознесла" авторку та читця тексту.