27 октября Даша Астафьева будет читать радиодиктант вместе с учителем Артуром Пройдаковым. Для многих это неожиданный поворот в карьере артистки, чье имя когда-то ассоциировалось прежде всего с откровенными фотосессиями для Playboy и провокационными клипами группы NikitA. Однако за последние годы Астафьева успела не только изменить творческие приоритеты, но и стать волонтером, запустить собственные медийный и книжный проекты. 24 Канал рассказывает, как менялась артистка и почему ее голос теперь звучит не только в музыке, но и в украинской литературе.

Playboy, Хью Хефнер и NikitA: как Астафьева стала популярной

В 2006 году Астафьева стала Playmate месяца украинского издания, а уже через год получила титул "Девушка года". Ее фотосессию перепечатали 15 международных изданий мужского журнала, что привлекло внимание американской редакции. В 2008 году украинку пригласили в США на проект, приуроченный к 55-летию Playboy. Там она познакомилась с основателем издания Хью Гефнером и провела неделю в его знаменитом поместье.

Впоследствии Даша стала 55th Anniversary Playmate, а ее снимки появились в американском выпуске. За первую обложку украинского издания артистка получила 200 долларов, тогда как в США ее гонорар составил 55 тысяч долларов. Звезда позже признавалась, что этот опыт изменил ее жизнь, хотя и принес новые испытания.

Параллельно с модельной карьерой Астафьева развивалась в музыке. В 2008 году она приняла участие во втором сезоне украинской версии шоу "Фабрика звезд", не все участники которой сейчас на слуху, как она. Хотя артистка не победила, впоследствии она стала солисткой группы NikitA, продюсером которой был Юрий Никитин. Коллектив привлекал внимание откровенными сценическими образами и провокационными клипами.

Даша Астафьева в начале карьеры: фото

Так за артисткой на долгие годы закрепилось амплуа одного из главных секс-символов украинского шоу-бизнеса. Однако впоследствии она начала выходить за пределы этого образа, а полномасштабная война стала важным поворотом в ее деятельности.

От сцены до волонтерской кухни: как война изменила жизнь Астафьевой

После 24 февраля 2022 года Даша присоединилась к волонтерскому движению. В первые месяцы вторжения она помогала готовить еду для украинских военных, сил территориальной обороны и больниц. Вместо концертов и съемочных площадок – волонтерская кухня и работа, результат которой был нужен здесь и сейчас.

Впоследствии эта деятельность переросла в собственный медиапроект. В сентябре 2022 года Астафьева запустила YouTube-шоу "Такие блюда", в котором приглашала известных украинцев готовить еду для военных. Во время работы гости беседовали о войне, волонтерстве и личном опыте. Таким образом, Астафьева использовала свою популярность уже в другом формате – не только для развлечения, но и для привлечения внимания к помощи ВСУ.

Как звезда стала предпринимательницей и запустила собственное приложение

Еще одним важным направлением в жизни артистки стала украинская литература. В 2023 году она вместе с командой запустила UnderBooks – приложение, в котором можно читать и слушать произведения украинских писателей. Идея возникла из личного опыта Астафьевой. В первые месяцы большой войны она часто слушала аудиокниги во время волонтерской работы, но пользовалась, в частности, российским сервисом. Тогда артистка задумалась о создании украинской альтернативы.

В одном из интервью Даша также рассказывала, что толчком к появлению приложения стала ее собственная поэзия. Однажды вечером ее партнер, услышав ее стихи, предложил создать платформу с книгами. Впоследствии вокруг этой идеи собралась команда. Работа над UnderBooks вышла далеко за пределы озвучивания текстов. Команда отбирает литературные произведения, привлекает чтецов, создает аудиоверсии книг и сотрудничает с украинскими художниками. Астафьева также лично работает над записями.

Изменения заметны и в том, с чем Астафьева выходит к публике. Вместо привычных музыкальных выступлений – поэзия и литературные чтения. Она участвовала в проектах, посвященных украинским писателям. А в июле 2026 года вместе с другими звездами приняла участие в литературном вечере "Читай сердцем", где звучали стихи о любви и страсти.

Книги полностью изменили мою жизнь,

– признавалась она в интервью.

И это хорошо объясняет ее нынешние приоритеты: чтение стало для нее способом не только открывать новые смыслы, но и популяризировать украинскую культуру. В то же время Даша не отказалась от волонтерства. Сейчас она продолжает поддерживать армию пожертвованиями и использует свою известность, чтобы напоминать о войне и ответственности тех, у кого большая аудитория. Прошлое никуда не исчезло, но сегодня Даша сама определяет, о чем будет говорить с аудиторией.

От аудиокниг до Радиодиктанта: как сбылась мечта Астафьевой

В октябре 2026 года стало известно, что именно Даша Астафьева вместе с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым будет читать Радиодиктант национального единства. Впервые в истории этого мероприятия текст озвучат сразу два человека. Интересно, что сама артистка раньше мечтала о такой возможности. В эфире Украинского радио она рассказала, что все началось с ее поста в Threads. Даша написала о желании принять участие в Радиодиктанте в качестве чтеца, а впоследствии получила соответствующее приглашение.

Для меня все это пока вообще как сон!

– призналась Астафьева.

Не все участники популярных шоу смогли сделать такую успешную карьеру в шоу-бизнесе, как Даша Астафьева. Ранее мы рассказывали о тех, кто раньше блистал на экране, а теперь забыт публикой.