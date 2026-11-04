Стало страшно, що все пропущу, – Даша Кацуріна відверто заговорила про переживання через дітей

Бізнесвумен Даша Кацуріна відверто розповіла про материнство та свої переживання щодо виховання дітей. Вона зізналася, що через велику кількість роботи почала менше часу проводити з 10-річною Сашею та 5-річним Іваном, а частину турбот про них доручала іншим.

Нещодавно Даша зрозуміла, що боїться пропустити важливі моменти дорослішання сина й доньки. Своїми думками вона поділилася в інстаграмі, а також показала, як провела час із дітьми під час спільної відпустки.

Даша розповіла, що народила першу дитину у 20 років, тому практично все її доросле життя минуло в ролі мами. Виховання доньки, а згодом і сина завжди було частиною її щоденних справ, робочих планів та важливих життєвих рішень. Однак останніми роками бізнес почав забирати дедалі більше часу. Через роботу та зміни в особистому житті Кацуріна стала частіше доручати іншим людям турботу про дітей. Згодом вона замислилася над тим, що може пропустити важливі моменти їхнього дорослішання. Особливо гостро Даша відчула це у вересні.

Мені стало страшно, що я все пропущу, пропущу їхнє дитинство, не дам усього, що можу їм дати. Я не про траст-фонд, навчання чи квартиру, я про присутність мами в їхньому житті, її енергію, турботу,

– поділилася бізнесвумен.

Щоб більше часу провести із сином і донькою, Даша вирушила з ними у спільну відпустку до Португалії. Спочатку вона хотіла поєднувати відпочинок із роботою, однак плани змінилися: син відмовився йти до табору та не хотів, щоб мама працювала. Тож Кацуріна відклала ноутбук і присвятила канікули дітям.

Це були найкращі 10 днів за останній рік. Я їхала в цю поїздку виснаженою, втомленою, з купою відкритих питань, але всі рішення прийшли,

– зазначила знаменитість.

До речі, в липні Даша Кацуріна переїхала до Києва.