Стало страшно, что все пропущу, – Даша Кацурина откровенно рассказала о своих переживаниях из-за детей

Недавно Даша поняла, что боится пропустить важные моменты взросления сына и дочери. Своими мыслями она поделилась в инстаграме, а также показала, как провела время с детьми во время совместного отпуска.

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Даша рассказала, что родила первого ребенка в 20 лет, поэтому практически вся ее взрослая жизнь прошла в роли мамы. Воспитание дочери, а впоследствии и сына всегда было частью ее повседневных дел, рабочих планов и важных жизненных решений. Однако в последние годы бизнес стал отнимать все больше времени. Из-за работы и перемен в личной жизни Кацурина стала чаще доверять заботу о детях другим людям. Со временем она задумалась о том, что может пропустить важные моменты их взросления. Особенно остро Даша почувствовала это в сентябре.

Мне стало страшно, что я все пропущу, пропущу их детство, не дам всего, что могу им дать. Я не о трастовом фонде, образовании или квартире, я о присутствии мамы в их жизни, ее энергии, заботе– поделилась бизнесвумен.

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Чтобы провести больше времени с сыном и дочерью, Даша отправилась с ними в совместный отпуск в Португалию. Сначала она хотела совмещать отдых с работой, однако планы изменились: сын отказался ехать в лагерь и не хотел, чтобы мама работала. Поэтому Кацурина отложила ноутбук и посвятила каникулы детям.

Это были лучшие 10 дней за последний год. Я отправлялась в эту поездку измотанной, уставшей, с кучей нерешенных вопросов, но все решения пришли– отметила знаменитость.

Кстати, в июле Даша Кацурина переехала в Киев.