Об этом Даша рассказала в инстаграме, где уже показала свою новую квартиру. Тем временем ее бывший, Владимир Дантес, тоже движется дальше – певец раскрыл подробности новых отношений.

Даша Кацурина переехала в новое жилье

После пяти лет жизни за городом Кацурина решила поселиться в Киеве.

Ее новая квартира выглядит светлой, просторной и уютной, с большим количеством окон, откуда открывается вид на город. В ней есть спальня, гостиная с обеденным столом, ванная, гардеробная, а также детская комната.

Для контекста! До отношений с Владимиром Дантесом Даша Кацурина состояла в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным. У них двое общих детей – дочь Александра и сын Иван. Супруги развелись в 2022 году. Известно, что и Даша, и Михаил участвуют в воспитании детей.

Кацурина уже постепенно обустраивает свой новый дом.

Вообще я бы точно жила за городом, но это вариант для большой семьи. Сейчас мне хочется общаться с людьми и быть более мобильной,

– объясняла предпринимательница.

Она признавалась, что после переезда ей нравится возможность ходить на работу пешком и быстро заказывать все необходимое.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о девушке, которую поклонники заподозрили в романе с Владимиром Дантесом.