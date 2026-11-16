Даша Квіткова показала дитячі фото, на яких вилита копія сина Левчика

Відома українська блогерка Даша Квіткова показала, як виглядала в дитинстві.

Її підписники в інстаграмі були просто вражені: виявилося, що 5-річний син Левчик – точна копія мами в дитинстві.

Так, Даша запостила дитячі знімки поруч зі свіжими, щоб порівняти, як вона змінилася за всі ці роки. Допис вона підписала словами з відомої пісні Pink Floyd "Time" – про те, як швидко летить час і як ми навіть не помічаємо, коли встигли вирости.

У коментарях люди відзначили, що фірмова усмішка Даші зовсім не змінилася. Але найбільше говорили саме про схожість із сином від Нікіти Добриніна. Люди не стримували подиву, пишучи, що хлопчик – просто викапана матуся, а на перших фото наче позує сам Левчик.

Коментарі під дописом Даші Квіткової / Скриншот з інстаграму

На милий допис відреагував і коханий блогерки, футболіст Володимир Бражко. Він коротко та дуже ніжно написав у коментарях:

Моя маленька,

– залишив коментар спортсмен і додав червоне сердечко.

До речі, наприкінці жовтня блогерка відверто розповіла про приниження у минулих стосунках. Даша зізналася, що колишні обранці доводили її до сліз, а один із них навіть крав у неї великі суми грошей.