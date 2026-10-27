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"Я тебе на помийці знайшов": Квіткова заявила про приниження та крадіжки в минулих стосунках

Марта Ярова
Даша Квіткова про минулі стосунки

Даша Квіткова / фото з інстаграму

Даша Квіткова розповіла про двох чоловіків, через яких плакала та чула образливі слова на свою адресу. За словами блогерки, один із них також крав у неї великі суми грошей. Імен колишніх обранців вона не назвала.

Про свій досвід Квіткова написала у Threads. Вона відреагувала на допис користувачки, яка опублікувала фотографію заплаканих очей і запитала, чому має страждати через чоловіка.

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Даша підтримала авторку та закликала її берегти себе. Блогерка зазначила, що сльози мають бути лише від щастя, після чого поділилася власними спогадами.

У моєму житті були двоє типів, через яких я умивалась сльозами. Обидва казали мені фразу: "Подивись, де ти була, я тебе на помийці знайшов і де ти зараз"– написала Квіткова.

Окрім принижень, блогерка згадала й про гроші. Вона заявила, що другий із цих чоловіків крав у неї великі суми. Подробиць ситуації та конкретних сум Даша не навела.

Наприкінці коментаря Квіткова закликала берегти себе та свої нерви й не втрачати себе через стосунки.

Квіткова про минулі стосунки / скриншот з тредсу

Блогерка не уточнила, коли саме відбувалися ці події та про кого йдеться. Відомо, що Даша була одружена з телеведучим Нікітою Добриніним. Вони познайомилися на шоу "Холостяк", де Квіткова стала переможницею. Згодом пара побралася, а у шлюбі народився син Лев.

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Конкретних причин розлучення Даша та Нікіта публічно не називали. Блогерка лише давала зрозуміти, що не все було так просто, як могло здаватися з боку, і сторонні не знають усього, що відбувається в чужій сім'ї.

До речі, Бєдняков відповів, чи досі холостяк після розлучення з Короткою. Шоумен зізнався, чи з'явилася в нього нова кохана та за яких обставин він готовий представити її публіці.

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