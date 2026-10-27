"Я тебя на помойке нашел": Квиткова рассказала об унижениях и кражах в прошлых отношениях

О своем опыте Квиткова написала в Threads. Она отреагировала на пост пользовательницы, которая опубликовала фотографию заплаканных глаз и спросила, почему ей приходится страдать из-за мужа.

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Даша поддержала автора и призвала ее беречь себя. Блогерша отметила, что слезы должны быть только от счастья, после чего поделилась собственными воспоминаниями.

В моей жизни было два типа, из-за которых я умывалась слезами. Оба говорили мне одну и ту же фразу: "Посмотри, где ты была, я тебя на помойке нашел, а где ты сейчас"– написала Квиткова.

Помимо унижений, блогерша упомянула и о деньгах. Она заявила, что второй из этих мужчин воровал у нее большие суммы. Подробностей ситуации и конкретных сумм Даша не привела.

В конце комментария Квиткова призвала беречь себя и свои нервы и не терять себя из-за отношений.

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Квиткова о прошлых отношениях / скриншот из тредса

Блогерша не уточнила, когда именно происходили эти события и о ком идет речь. Известно, что Даша была замужем за телеведущим Никитой Добрыниным. Они познакомились на шоу "Холостяк", где Квиткова стала победительницей. Впоследствии пара поженилась, а в браке родился сын Лев.

Конкретных причин развода Даша и Никита публично не называли. Блогерша лишь давала понять, что не все было так просто, как могло казаться со стороны, и посторонние не знают всего, что происходит в чужой семье.

Кстати, Бедняков ответил, остался ли он холостяком после развода с Короткой. Шоумен признался, появилась ли у него новая возлюбленная, и при каких обстоятельствах он готов представить ее публике.