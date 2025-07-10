Як склалися стосунки нового коханого Квіткової з її сином від Добриніна

Тривалий час ширились чутки щодо роману блогерки Даші Квіткової з футболістом Динамо – Володимиром Бражком. Учора, 9 липня, дівчина святкувала свій день народження і нарешті розставила всі крапки над і.

Футболіст опублікував інстаграм-сторіс, де показав фото з Квітковою і додав лаконічний підпис: "З днем народження, моя кохана". Від так, Бражко офіційно підтвердив стосунки з інфлюєнсеркою. Сама Даша зробила репост вітання, а пізніше опублікувала промовисте фото, де Володимир тримає за руку її сина Лева, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

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Хлопчику всього 4 роки, але, здається, він вже знайшов спільну мову з новим обранцем мами. Хоч на фото Лев і Володимир стоять спинами, але футболіст тримає дитину за руку. Це може підтверджувати, що їм вдалось налагодити стосунки.

Володимир Бражко з сином Квіткової / Скриншот з інстаграму

Футболіст зробив репост цього фото собі в інстаграм. Та й варто зазначити, що для Квіткової син є найважливішою людиною у житті, якого вона дуже сильно любить. Тому не дивно, що зірковій мамі було важливим питанням доброго контакту Володимира з Левом.

Даша Квіткова про любов до сина / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що раніше Квіткова була у стосунках із телеведучим Нікітою Добринінім. Пара познайомилась на проєкті "Холостяк", а пізніше одружилась. На жаль, у стосунках настала криза, через що подружжя ухвалило рішення про розлучення.