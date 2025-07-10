Футболист опубликовал инстаграм-сторис, где показал фото с Квитковой и добавил лаконичную подпись: "С днем рождения, моя любимая". От так, Бражко официально подтвердил отношения с инфлюенсеркой. Сама Даша сделала репост поздравления, а позже опубликовала красноречивое фото, где Владимир держит за руку ее сына Льва, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

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Мальчику всего 4 года, но, кажется, он уже нашел общий язык с новым избранником мамы. Хоть на фото Лев и Владимир стоят спинами, но футболист держит ребенка за руку. Это может подтверждать, что им удалось наладить отношения.

Владимир Бражко с сыном Квитковой / Скриншот из инстаграма

Футболист сделал репост этого фото себе в инстаграм. И стоит отметить, что для Квитковой сын является самым важным человеком в жизни, которого она очень сильно любит. Поэтому неудивительно, что звездной маме был важным вопрос хорошего контакта Владимира со Львом.

Даша Квиткова о любви к сыну / Скриншот из инстаграма

Напомним, что ранее Квиткова была в отношениях с телеведущим Никитой Добрыниным. Пара познакомилась на проекте "Холостяк", а позже поженилась. К сожалению, в отношениях наступил кризис, из-за чего супруги приняли решение о разводе.