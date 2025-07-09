Радостной вестью пара поделилась на на странице в инстаграме. Либеровы также сообщили пол ребенка – у них родится сын, передает Show24.
К слову "Думали весь месяц": SLAVIA рассекретила имя сына
Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас – это и есть идеальное время. Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами,
– объявили супруги.
Константин и Влада опубликовали трогательное видео, в котором собрали важные для них моменты – кадры с УЗИ, а также ролик с гендер-пати. Супруги разрезали торт на крыше во Львове – внутри показался синий цвет. Именно так они узнали о том, что станут родителями сына.
Константин и Влада Либеровы станут родителями: видео
Что известно о Константине и Владе Либеровых
- Константин и Влада – украинские фотографы. До начала полномасштабного вторжения они в основном снимали love story. Но во время большой войны супруги стали военными фотографами и волонтерами. Либеровы документируют последствия российских обстрелов, показывают работу бойцов на позициях.
- Пара познакомилась в Одесском университете, где училась на факультете юриспруденции. Сначала они дружили, а впоследствии товарищеские отношения переросли в романтические. Через три года отношений пара сыграла свадьбу. В 2025 году они отпразднуют 9 годовщину брака.
- В 2023 году Либеровы рассказывали, что они мечтают стать родителями. Но в то время Константин сомневался из-за того, что в стране война.