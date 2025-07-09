Радостной вестью пара поделилась на на странице в инстаграме. Либеровы также сообщили пол ребенка – у них родится сын, передает Show24.

К слову "Думали весь месяц": SLAVIA рассекретила имя сына

Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас – это и есть идеальное время. Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами,

– объявили супруги.

Константин и Влада опубликовали трогательное видео, в котором собрали важные для них моменты – кадры с УЗИ, а также ролик с гендер-пати. Супруги разрезали торт на крыше во Львове – внутри показался синий цвет. Именно так они узнали о том, что станут родителями сына.

Константин и Влада Либеровы станут родителями: видео

Что известно о Константине и Владе Либеровых