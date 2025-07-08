Кадрами с мужем и сыном SLAVIA поделилась в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

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SLAVIA рассказала, что назвала сына Львом. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем и ребенком. Также певица распространила видео, где прогуливается и катается на качелях с мальчиком.

Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лев. Папа хотел назвать Атлас, мама – Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результатов папа поддался,
– написала SLAVIA.

Подписчикам певицы понравилось имя, которое она выбрала для сына. Они также пишут теплые пожелания Льву и семье.

  • "Поздравляю! Красивое имя".
  • "Тебе очень подходит быть мамой".
  • "Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливым!"
  • "Какое царское имя у вашего сына. Пусть ему и вам всегда везет по жизни. Семейного уюта и спокойствия. С праздником я вас поздравляю!"
  • "Счастливого детства под мирным небом".
  • "Поздравляю! Главное – счастливый и здоровый малыш! Пусть везет вашей замечательной семье!"

Коротко о личной жизни SLAVIA

  • В конце мая SLAVIA сообщила, что обручилась со своим избранником, бизнесменом Андреем Павлюком. Мужчина сделал предложение любимой через приложение Дія в свой день рождения.

  • 7 июня влюбленные поженились, а 8 июня SLAVIA впервые стала мамой. Певица родила сына в Житомирском областном перинатальном центре. Павлюк присутствовал на родах.