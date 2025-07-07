Ирина Федишин поздравила сына Олега с днем рождения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Певица поделилась совместными фото с младшим сыном. Празднование 10-летия состоялось в Испании – ведь сейчас исполнительница находится там в рамках концертного тура. Ирина Федишин позировала в белом длинном платье с тортом в руках, а Олежик появился на снимках с шариками.

Артистка призналась, что сын много помогает ей с выступлениями. К тому же приготовил музыкальный сюрприз для поклонников.

Спасибо Богу, что ты у нас есть, спасибо за твое доброе сердце, которое зажигает позитивом все вокруг. Ты вдохновляешь своим детским светом, даже взрослых. Мечтаю, чтобы ты рос под мирным небом, в свободной, счастливой Украине,

– обратилась Ирина Федишин к сыну.

Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Напомним, ранее о своих детях рассказал волонтер Сергей Притула. Он поделился, что иногда может повышать на них голос, но ни в коем случае не прибегает к физическому насилию. Сергей признался, что жалеет о том, что раньше мог таким образом наказывать старшего сына Дмитрия.