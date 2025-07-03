Подробностями Притула поделился в программе "Утро в большом городе". Пишет Show 24 со ссылкой на "Факты".

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Сергей Притула рассказал, что иногда повышает голос на детей. Однако добавил, что не гордится этим.

Я не горжусь этим. Но, иногда, могу (повысили голос – ред.). Как ему (сыну Дмитрию – ред.) 16 с половиной лет, понятно, что сдают нервы,

– признался Притула.

В то же время волонтер подчеркнул, что не поднимает руку на сына и дочерей. Он понимает, что физическое наказание – не эффективный метод воспитания, хотя ранее применил его к Дмитрию. Сейчас Сергей жалеет об этом.

Я имею вину перед Дмитрием, потому что много лет когда-то давно я, к сожалению, практиковал физическое наказание. Но в какой-то момент мы пришли к четкому пониманию, что это не рабочая история, поэтому с Дмитрием мы всегда стараемся договориться. С девушками – тем более подобная тема не стояла,

– заметил волонтер.

Кстати! Ранее Сергей Притула показал фото сына Дмитрия с Ольгой Харлан.

У Сергея Притулы также спросили, является ли он строгим папой. Волонтер считает, что сын сказал бы "да", а дочери – "нет".