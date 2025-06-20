Дмитрий выпустился из школы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.

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Так, волонтер выставил фотографию с сыном на фоне частной школы "Гимназия А+", где учился его сына Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук.

11 лет пролетели как мгновение. Вот и выпускной. Учился хорошо. Закончил с отличием. Горжусь очень горжусь. Немного сердце грустью окутало, но пора привыкать к тому, что сын идет в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха. Осталось пережить НМТ,

– написал Сергей Притула.

Он еще поделился видео с сыном, где отметил, что бабушка тоже будет очень гордиться внуком.

В комментариях фаны заметили, что Дмитрий сильно вырос и становится похожим на своего папу в молодости.

"Поздравляю. Никак не привыкну, что Дима такой взрослый уже";

"Какой у вас замечательный сын. Доброй судьбы ему";

"Ваш сын это же выкопанный Иннокентий Бест. Олди поймут. Поздравляю с выпускником";

"Как приятно смотреть, что отца распирает гордость за своего сына! Чтобы все папы такие были".

Что известно о других детях Сергея Притулы

Кроме сына Дмитрия, у бывшего шоумена есть еще две дочери от второго брака с Екатериной Сопельник. Старшая из них – Соломия, которая появилась на свет 27 июля 2017 года и вскоре будет отмечать свой восьмой день рождения. Младшей дочери, Стефании, в мае исполнилось четыре года.