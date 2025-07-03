Подробицями Притула поділився у програмі "Ранок у великому місті". Пише Show 24 з посиланням на "Факти".

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Сергій Притула розповів, що іноді підвищує голос на дітей. Однак додав, що не пишається цим.

Я не пишаюсь цим. Але, часом, можу (підвищили голос – ред.). Як йому (сину Дмитру – ред.) 16 з половиною років, зрозуміло, що здають нерви,

– зізнався Притула.

Водночас волонтер наголосив, що не підіймає руку на сина і доньок. Він розуміє, що фізичне покарання – не ефективний метод виховання, хоча раніше застосував його до Дмитра. Зараз Сергій шкодує про це.

Я маю провину перед Дмитром, тому що багато років колись давно я, на жаль, практикував фізичне покарання. Але в якийсь момент ми дійшли чіткого розуміння, що це не робоча історія, тому з Дмитром ми завжди намагаємось домовитися. З дівчатами – тим більше подібна тема не стояла,

– зауважив волонтер.

До речі! Раніше Сергій Притула показав фото сина Дмитра з Ольгою Харлан.

У Сергія Притули також запитали, чи є він суворим татом. Волонтер вважає, що син сказав би "так", а доньки – "ні".