SLAVIA родила первенца от бизнесмена Андрея Павлюка в воскресенье, 8 июня, на праздник Троицы. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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SLAVIA опубликовала фото, где изображены ее руки, Андрея Павлюка и новорожденного ребенка. Певица рожала в Житомирском областном перинатальном центре.

В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы, нас стало трое. Спасибо Богу за благословенный дар,

– написала она.

SLAVIA впервые стала мамой / Фото из инстаграма певицы

В комментариях поклонники и коллеги поздравляют супругов с пополнением в семье. Теплые слова, в частности, написали экс-супруг SLAVIA, Дзидзьо (Михаил Хома), и Наталка Карпа.

В комментарии kp.ua SLAVIA рассказала, что у них с Андреем родился сын весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра. Влюбленные поженились 7 июня, а уже 8 певица родила. Схватки начались ночью.

Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересного его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея,

– поделилась SLAVIA.

Андрей Павлюк присутствовал на родах любимой. Супруги еще не решили, как назвать сына.

Я очень хочу назвать Львом. А Андрей хочет назвать Атласом. Ему это имя очень нравится. Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем,

– рассказала певица.



SLAVIA и Андрей Павлюк с сыном / Фото SLAVIA

Отношения SLAVIA и Андрея Павлюка