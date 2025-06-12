Женщина рожала в одном из столичных роддомов. Для легкоатлетки это первый опыт материнства, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Ирины Геращенко.

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В своей заметке спортсменка сообщила, что у нее родилась дочь. Об этом свидетельствует розовый костюмчик, в который одет ребенок, и соответствующие эмодзи в тексте. Младенец родился весом 3820 граммов и ростом 55 сантиметров.

Ирина Геращенко впервые стала мамой / Фото из инстаграма спортсменки

Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик. На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости, – подписала фото Ирина.

А вот какое имя придумали для дочери супруги пока не раскрывают. Но ранее звезда рассказывала, что им импонируют Мира и Диана. Также Геращенко не стала скрывать лицо малышки и радостно поделилась счастливыми фото со своими подписчиками.

Муж Ирины Геращенко с дочкой / Фото из инстаграма Геращенко

В комментариях под сообщением много звездных коллег и неравнодушных поклонников оставили приятные слова-поздравления для Ирины и ее мужа Сергея Спильняка.

"Поздравляем вас", – Анна Скидан.

"Поздравляю вас, пусть ваш цветочек растет здоровый и счастливый", – София Яремчук.

"Поздравляю", – Дарья Билодид.

"Поздравляемооооооо!", – футбольный клуб Шахтер.

"Поздравляю Вас", – Олег Верняев.

Недавно Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная-2019", во второй раз стала мамой, родив дочь Софию.