Жінка народжувала в одному зі столичних пологових. Для легкоатлетки це перший досвід материнства, пише Show24 з посиланням на інстаграм Ірини Геращенко.
До теми Зірка "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини
У своєму дописі спортсменка повідомила, що у неї народилась донечка. Про це свідчить рожевий костюмчик, у який вдягнута дитина, й відповідні емодзі в тексті. Немовля народилось вагою 3820 грамів і зростом 55 сантиметрів.
Ірина Геращенко вперше стала мамою / Фото з інстаграму спортсменки
Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості, – підписала фото Ірина.
А от яке ім'я придумали для донечки подружжя наразі не розкриває. Та раніше зірка розповідала, що їм імпонують Міра та Діана. Також Геращенко не стала приховувати обличчя малечі й радо поділилась щасливими фото зі своїми підписниками.
Чоловік Ірини Геращенко з донькою / Фото з інстаграму Геращенко
У коментарях під дописом багато зіркових колег і небайдужих шанувальників залишили приємні слова-привітання для Ірини та її чоловіка Сергія Спільняка.
- "Вітаємо вас", – Ганна Скидан.
- "Вітаю вас, нехай ваша квіточка росте здорова і щаслива", – Софія Яремчук.
- "Вітаю", – Дарія Білодід.
- "Вітаємооооо!", – футбольний клуб Шахтар.
- "Вітаю Вас", – Олег Верняєв.
Нещодавно Анастасія Суббота, "Міс Україна Всесвіт-2019", вдруге стала мамою, народивши доньку Софію.