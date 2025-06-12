Жінка народжувала в одному зі столичних пологових. Для легкоатлетки це перший досвід материнства, пише Show24 з посиланням на інстаграм Ірини Геращенко.

До теми Зірка "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини

У своєму дописі спортсменка повідомила, що у неї народилась донечка. Про це свідчить рожевий костюмчик, у який вдягнута дитина, й відповідні емодзі в тексті. Немовля народилось вагою 3820 грамів і зростом 55 сантиметрів.

Ірина Геращенко вперше стала мамою / Фото з інстаграму спортсменки

Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості, – підписала фото Ірина.

А от яке ім'я придумали для донечки подружжя наразі не розкриває. Та раніше зірка розповідала, що їм імпонують Міра та Діана. Також Геращенко не стала приховувати обличчя малечі й радо поділилась щасливими фото зі своїми підписниками.

Чоловік Ірини Геращенко з донькою / Фото з інстаграму Геращенко

У коментарях під дописом багато зіркових колег і небайдужих шанувальників залишили приємні слова-привітання для Ірини та її чоловіка Сергія Спільняка.

"Вітаємо вас", – Ганна Скидан.

"Вітаю вас, нехай ваша квіточка росте здорова і щаслива", – Софія Яремчук.

"Вітаю", – Дарія Білодід.

"Вітаємооооо!", – футбольний клуб Шахтар.

"Вітаю Вас", – Олег Верняєв.

Нещодавно Анастасія Суббота, "Міс Україна Всесвіт-2019", вдруге стала мамою, народивши доньку Софію.