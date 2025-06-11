Марина Голд опублікувала зворушливе відео, де показала, як пара дізналась про стать їхньої дитини. Про це пише Show24 з посиланням на її інстаграм.

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Блогерка разом з чоловіком влаштувала пікнік. Головним атрибутом був білий тортик, в якому і містився секрет – хто ж народиться у пари.

По-перше, я дуже хвилююся. Я думаю, що в нас дівчинка, хоча я вже думала, що в нас хлопчик,

– поділилась у відео Марина.

Коли подружжя було готове, вони з допомогою келихів розрізали торт. Начинка торта мала рожевий колір: це означає, що в Марини та її коханого народиться дівчинка. Пара не стримувала щасливих емоцій.

Марина Голд розсекретила стать майбутньої дитини: відео

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