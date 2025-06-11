Марина Голд опубликовала трогательное видео, где показала, как пара узнала о поле их ребенка. Об этом пишет Show24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Блогерша вместе с мужем устроила пикник. Главным атрибутом был белый тортик, в котором и содержался секрет – кто же родится у пары.

Во-первых, я очень волнуюсь. Я думаю, что у нас девочка, хотя я уже думала, что у нас мальчик,

– поделилась в видео Марина.

Когда супруги были готовы, они с помощью бокалов разрезали торт. Начинка торта имела розовый цвет: это означает, что у Марины и ее любимого родится девочка. Пара не сдерживала счастливых эмоций.

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