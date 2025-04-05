Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогерши. Свадебная церемония состоялась в городе Малибу, что в штате Калифорния, 4 апреля.

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В конце февраля Марина Голд сообщила, что любимый сделал ей предложение после пяти месяцев отношений. Вчера же влюбленные поженились. Свадебная церемония состоялась во время заката солнца.

И вот я в фате и белом платье, стою в Малибу на прекрасном закате. Перед тобой, моя родная душа. Я тебя так ждала. Слезы в глазах. Теперь мы семья! Мы так мечтали,

– написала блогерша.

Марина поблагодарила всех, кто помог организовать праздник.

Марину Голд и ее избранника поздравили с бракосочетанием

"Вау. Будьте счастливы".

"Вы невероятно красивые как внешне, так и душой. Поздравляю вас, умножайте вашу любовь".

"Мариночка, я помню, как ты умеешь радоваться за других, сейчас я так рада за тебя. Любви вам вечной! Счастья безграничного!"

"Поздравляю, дорогая", – написала Надин Медведчук, участница "Холостяка-11".

"Потрясающе! Очень красиво! Поздравляю".

"Поздравляю, счастливой семейной жизни".

"Счастья молодым", – написала Саша Мудрая, финалистка "Холостяка-12".

Напомним, ранее другая участница 12 сезона проекта "Холостяк" Александра Погорелова сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный сделал девушке предложение в Киеве. Он подарил ей букет белых гортензий и кольцо с бриллиантом.