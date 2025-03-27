Подробностями своей личной жизни Лозовицкая поделилась в интервью Славе Демину, информирует Show 24. Девушка отметила, что это были ее вторые отношения и настоящая любовь.

Тоже интересно Он холодный, – экс-участница "Холостяка 13" откровенно высказалась об Александре Терена

Екатерина Лозовицкая рассказала, что познакомилась с экс-возлюбленным в университете – он учился на юриста. Однажды они списались и решили встретиться – блогерша вспомнила, что это была его инициатива.

Девушка сразу почувствовала, что влюбилась в парня. Екатерина не хотела, чтобы свидание заканчивалось и хотела увидеться с ним еще. Впоследствии она стала эмоционально зависимой от партнера.

У нас были довольно тяжелые отношения, ведь он постоянно пропадал и потом появлялся. И вот когда он первый раз пропал, я поняла, что мне плохо и что я жду, когда он появится,

– призналась Екатерина Лозовицкая.

По словам Лозовицкой, потом парень вроде бы принял, что любит ее и что они находятся в отношениях. Однако заметила, что он не знал, что делать со своими чувствами, и добавила – видимо, в экс-возлюбленного был внутренний конфликт. Слава Демин спросил у Екатерины, можно ли его назвать абьюзером.

Я думаю, что можно. Это был не жесткий абьюз. Меня не унижали, на место не ставили словесно,

– ответила блогерша.

Интервью с Екатериной Лозовицкой: смотрите видео онлайн

Лозовицкая сошлась с бывшим после "Холостяка"

Екатерина Лозовицкая призналась, что много раз заканчивала эти отношения. Блогерша даже сошлась с парнем после проекта "Холостяк". Она понимала, что ничего хорошего из этого не получится, но девушку тянуло к нему.

Екатерина поделилась, что они встречались несколько месяцев, а впоследствии она окончательно завершила эти отношения.

Отношения действительно изменились. Уже было не так, как в начале. Он повзрослел, я повзрослела. Была уже стабильность, он уже старался, не было уже каких-то абьюзивных штук. Но есть обида, которая никуда не девается и не денется никогда,

– добавила она.

Напомним, в начале марта Екатерина Лозовицкая сообщила, что разошлась с бойфрендом Владимиром. Они находились в отношениях около двух лет.