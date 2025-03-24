Также она призналась, следит ли за ним после проекта. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Так, как рассказала Алина, хотя визуально Александр соответствовал ее предпочтениям, внутренне они оказались разными.

У меня нет к нему претензий. Он, кстати, классный парень, он мне как нравился, так и нравится. Просто я не его типаж. Как выяснилось, визуально, да, он мой типаж, а как человек внутренне, то не совсем. Он для меня немножко холодный, а я люблю более эмоциональные, страстные отношения. Сейчас я за ним не слежу в соцсетях, но от него не спрячешься. Он же везде, поэтому так или иначе я слежу,

– отметила участница реалити.

Интервью с Алиной Пухальской: смотрите видео онлайн

Напомним, Александр Терен попрощался с Алиной Пухальской после свидания с игрой в гольф. Главной причиной такого решения он назвал ее незаинтересованность в общении с ним. По словам Александра, девушка сосредотачивалась исключительно на разговорах о своей жизни, вино и работу. Из-за этого Алина Пухальск покинула шоу "Холостяк 13" уже во втором выпуске.