Також вона зізналася, чи стежить за ним після проєкту. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, як розповіла Аліна, хоча візуально Олександр відповідав її вподобанням, внутрішньо вони виявилися різними.

У мене немає до нього претензій. Він, до речі, класний хлопець, він мені як подобався, так і подобається. Просто я не його типаж. Як з'ясувалося, візуально, так, він мій типаж, а як людина внутрішньо, то не зовсім. Він для мене трошки холодний, а я люблю більш емоційні, пристрасні стосунки. Зараз я за ним не стежу у соцмережах, але від нього не сховаєшся. Він же скрізь, тому так чи інакше я стежу,

– зазначила учасниця реаліті.

Інтерв'ю з Аліною Пухальською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олександр Терен попрощався з Аліною Пухальською після побачення з грою в гольф. Головною причиною такого рішення він назвав її незацікавленість у спілкуванні з ним. За словами Олександра, дівчина зосереджувалася виключно на розмовах про своє життя, вино та роботу. Через це Аліна Пухальськ залишила шоу "Холостяк 13" вже у другому випуску.