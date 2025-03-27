Подробицями свого особистого життя Лозовицька поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, інформує Show 24. Дівчина зазначила, що це були її другі стосунки та справжнє кохання.

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Катерина Лозовицька розповіла, що познайомилася з екскоханим в університеті – він вчився на юриста. Одного разу вони списалися та вирішили зустрітися – блогерка пригадала, що це була його ініціатива.

Дівчина одразу відчула, що закохалася в хлопця. Катерина не хотіла, аби побачення закінчувалося та хотіла побачитися з ним ще. Згодом вона стала емоційно залежною від партнера.

У нас були досить важкі стосунки, адже він постійно пропадав і потім з'являвся. І ось коли він перший раз пропав, я зрозуміла, що мені погано і що я чекаю, коли він з'явиться,

– зізналась Катерина Лозовицька.

За словами Лозовицької, потім хлопець начебто прийняв, що любить її та що вони перебувають у стосунках. Однак зауважила, що він не знав, що робити зі своїми почуттями, та додала – мабуть, в екскоханого був внутрішній конфлікт. Слава Дьомін запитав у Катерини, чи можна його назвати аб'юзером.

Я думаю, що можна. Це був не жосткий аб'юз. Мене не принижували, на місце не ставили словесно,

– відповіла блогерка.

Інтерв'ю з Катериною Лозовицькою: дивіться відео онлайн

Лозовицька зійшлась з колишнім після "Холостяка"

Катерина Лозовицька зізналась, що багато разів закінчувала ці стосунки. Блогерка навіть зійшлася з хлопцем після проєкту "Холостяк". Вона розуміла, що нічого хорошого з цього не вийде, але дівчину тягнуло до нього.

Катерина поділилась, що вони прозустрічалися декілька місяців, а згодом вона остаточно завершила ці стосунки.

Відносини справді змінились. Вже було не так, як на початку. Він подорослішав, я подорослішала. Була вже стабільність, він вже старався, не було вже якихось аб'юзивних штук. Але є образа, яка нікуди не дівається і не дінеться ніколи,

– додала вона.

Нагадаємо, на початку березня Катерина Лозовицька повідомила, що розійшлась з бойфрендом Володимиром. Вони перебували у стосунках близько двох років.