Кадрами з чоловіком та сином SLAVIA поділилась в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
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SLAVIA розповіла, що назвала сина Левом. Вона опублікувала фото, на якому позує разом з чоловіком та дитиною. Також співачка поширила відео, де прогулюється та катається на гойдалці з хлопчиком.
Нам сьогодні 1 місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лев. Тато хотів назвати Атлас, мама – Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результатів тато піддався,
– написала SLAVIA.
Підписникам співачки сподобалося ім'я, яке вона обрала для сина. Вони також пишуть теплі побажання Леву і сім'ї.
- "Вітаю! Гарне ім'я".
- "Тобі дуже пасує бути мамою".
- "Вітаю! Хай росте здоровенький та щасливий!"
- "Яке царське ім'я у вашого сина. Нехай йому і вам завжди щастить по житті. Родинного затишку і спокою. Зі святом я вас вітаю!"
- "Щасливого дитинства під мирним небом".
- "Вітаю! Головне – щасливий і здоровий малюк! Нехай щастить вашій чудовій сім'ї!"
Коротко про особисте життя SLAVIA
Наприкінці травня SLAVIA повідомила, що заручилась зі своїм обранцем, бізнесменом Андрієм Павлюком. Чоловік освідчився коханій через застосунок Дія у свій день народження.
7 червня закохані одружилися, а 8 червня SLAVIA вперше стала мамою. Співачка народила сина у Житомирському обласному перинатальному центрі. Павлюк був присутній на пологах.