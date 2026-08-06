Була мала і дурна: Даша Квіткова назвала маніпуляцію з обличчям, про яку сильно шкодує

Блогерка Даша Квіткова чесно зізналася шанувальникам про свій найгірший б'юті-експеримент у минулому. Зірка заявила, що дуже шкодує про популярну процедуру на обличчі та тепер мріє якомога швидше її позбутися.

Інфлюенсерка вирішила поділитися своєю помилкою юності в інстаграмі. Виявилося, що у неї зроблений перманентний татуаж стрілок на повіках.

Зараз цей макіяж викликає у неї шалене роздратування, і вона хоче застерегти від подібних кроків інших. У своїх соцмережах блогерка емоційно прокоментувала цей вчинок:

Ой, дівчата, найтупіше, що я коли-небудь зробила в своєму житті – це перманент стрілок (хоча це ще не найтупіше). Ну була мала дура, приймаю це. Але зараз дуже бішусь з цього і хочу вивести,

– написала Даша.

Зараз ці перманентні стрілки помітні на обличчі блогерки, проте вона налаштована рішуче та планує звести їх за допомогою сучасних косметологічних процедур.

Даша Квіткова

До слова, це вже не перше втручання в зовнішність, яке дівчина вважає помилкою. Нагадаємо, раніше Квіткова зізнавалася, що лягла під ніж пластичного хірурга виключно через тиск суспільства. Вона зробила ринопластику через невпевненість у собі, яку їй нав'язали після участі в телешоу. Зірка так описувала цей період:

Ти живеш собі 20 років до проєкту і в тебе немає комплексів з приводу твого носа. Коли ти починаєш дивитися на себе в ефірі, така: "Непогано". Але потім починаєш читати коментарі і там… До речі, ніс і яснева усмішка у мене була. Я трохи підрізала ясна і це теж через хейтерів. Бо вони почали писати: "що в неї з усмішкою, дуже багато ясен, скажіть їй, щоб вона не усміхалась; що в неї з носом, чому він роздвоюється.

А от чому Даші можна позаздрити – так це ідеальній фігурі, яку вона продемонструвала на відпочинку в Туреччині зі своїм сином.



