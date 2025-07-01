Даша Квіткова побувала на концерті Imagine Dragons: соліст укотре підняв прапор України

Блогерка Даша Квіткова днями відсвяткувала день народження. Вона провела свято по-особливому: відвідала концерт гурту Imagine Dragons.

Своїми враженнями та відео з концерту Даша Квіткова поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Про це пише Show 24.

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9 липня відбувся концерт Imagine Dragons в Амстердамі. Даша Квіткова завітала в столицю Нідерландів, щоб відвідати виступ улюблених артистів. Цьому не завадило навіть те, що в блогерки була висока температура. Вона підспівувала й підтанцьовувала, особливо під улюблену пісню Whatever It Takes.

Стільки років я мріяла про цей концерт. Попри те, що в нас сталась неприємна ситуація з квитками – концерт був просто розрив!

– поділилась Даша Квіткова.

Блогерка поділилась роликами з концерту. Вона показала, що Ден Рейнольдс і в Амстердамі не забув підтримати Україну – під час виконання пісні Believer підняв український прапор та показав знак перемоги.

Даша Квіткова на концерті Imagine Dragons: відео

Додамо, що у 26-річчя блогерки її публічно привітав футболіст київського Динамо Володимир Бражко. Таким чином пара, якій вже кілька тижнів приписували роман, офіційно підтвердила романтичні стосунки.