Своими впечатлениями и видео с концерта Даша Квиткова поделилась на своей странице в инстаграме. Об этом пишет Show 24.

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9 июля состоялся концерт Imagine Dragons в Амстердаме. Даша Квиткова пожаловала в столицу Нидерландов, чтобы посетить выступление любимых артистов. Этому не помешало даже то, что у блогера была высокая температура. Она подпевала и подтанцовывала, особенно под любимую песню Whatever It Takes.

Столько лет я мечтала об этом концерте. Несмотря на то, что у нас произошла неприятная ситуация с билетами – концерт был просто разрыв!

– поделилась Даша Квиткова.

Блогерша поделилась роликами с концерта. Она показала, что Дэн Рейнольдс и в Амстердаме не забыл поддержать Украину – во время исполнения песни Believer поднял украинский флаг и показал знак победы.

Даша Квиткова на концерте Imagine Dragons: видео

Добавим, что в 26-летие блогера ее публично поздравил футболист киевского Динамо Владимир Бражко. Таким образом пара, которой уже несколько недель приписывали роман, официально подтвердила романтические отношения.