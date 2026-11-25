Акторка та телеведуча Даша Трегубова відверто розповіла про робочі конфлікти з народним артистом України Олексієм Горбуновим. Зірка зізналася, що одного разу колега влаштував їй жорсткі розбірки на знімальному майданчику через нібито запізнення.

Знаменитості знайомі ще з перших кроків Даші на телебаченні, тому між ними бували найрізноманітніші робочі ситуації. В одному з інтерв'ю акторка пригадала, як Горбунов бурхливо висловив їй своє невдоволення, пише Oboz.ua.

Тоді артист був упевнений, що Трегубова безвідповідально запізнилася на зміну і змусила його чекати. Насправді ж дівчину просто пізно викликали в кадр, але розбиратися в деталях ніхто не став.

Якось на знімальному майданчику він і на мене наїхав. Не розібравшись у ситуації, він бурхливо висловив своє невдоволення,

– з усмішкою пригадала зірка.

Даша Трегубова з Олексієм Горбуновим / фото з фейсбуку Олексія Горбунова

Попри таку запальність, між колегами давно панують теплі та шанобливі стосунки. Даша зовсім не ображається на емоційні спалахи актора, адже розуміє його непросту творчу натуру.

Олексій Горбунов - видатний і талановитий актор. Але при цьому він рокер, панк - людина, яка за своєю природою не може бути поступливою,

– пояснила телеведуча.

Трегубова переконана, що митці такого неймовірного масштабу взагалі не повинні підлаштовуватися під оточення. А давнє знайомство лише допомагає їй легко згладжувати будь-які гострі кути під час спільної роботи.

До речі, Горбунов жорстко образив Сумську через зовнішність. Акторка не приховує, що була шокована словами колеги та навіть пригрозила йому.