Даша Трегубова та Олексій Горбунов / колаж 24 Каналу
Акторка та телеведуча Даша Трегубова відверто розповіла про робочі конфлікти з народним артистом України Олексієм Горбуновим. Зірка зізналася, що одного разу колега влаштував їй жорсткі розбірки на знімальному майданчику через нібито запізнення.
Знаменитості знайомі ще з перших кроків Даші на телебаченні, тому між ними бували найрізноманітніші робочі ситуації. В одному з інтерв'ю акторка пригадала, як Горбунов бурхливо висловив їй своє невдоволення, пише Oboz.ua.
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Тоді артист був упевнений, що Трегубова безвідповідально запізнилася на зміну і змусила його чекати. Насправді ж дівчину просто пізно викликали в кадр, але розбиратися в деталях ніхто не став.
Якось на знімальному майданчику він і на мене наїхав. Не розібравшись у ситуації, він бурхливо висловив своє невдоволення
Попри таку запальність, між колегами давно панують теплі та шанобливі стосунки. Даша зовсім не ображається на емоційні спалахи актора, адже розуміє його непросту творчу натуру.
Олексій Горбунов - видатний і талановитий актор. Але при цьому він рокер, панк - людина, яка за своєю природою не може бути поступливою
Трегубова переконана, що митці такого неймовірного масштабу взагалі не повинні підлаштовуватися під оточення. А давнє знайомство лише допомагає їй легко згладжувати будь-які гострі кути під час спільної роботи.
До речі, Горбунов жорстко образив Сумську через зовнішність. Акторка не приховує, що була шокована словами колеги та навіть пригрозила йому.
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