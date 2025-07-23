У ДТП загинув всесвітньо відомий фотограф із Дніпра Давид Дубницький

21 липня на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП. Автомобіль Hyundai та мотоцикл зіткнулися неподалік Кривого Рогу.

Водій мотоцикла загинув, постраждала пасажирка. Мотоциклістом був всесвітньо відомий фотограф із Дніпра Давид Дубницький, пише Show 24 з посиланням на "Інформатор".

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Давид Дубницький їхав з Одеси до Дніпра. Загибель фотографа підтвердили його друг Леонід Злобінський та українська Юлія Сенюк, більш відома як Джозіфена Джексон у своїх соціальних мережах.

Це було так безтурботно і щасливо тоді розуміти, що цей талановитий хлопчик наш "родич", а сьогодні він загинув, врізавшись на мотоциклі в автомобіль, у дорозі з Одеси до Дніпра. Світлий, чистий, скільки він міг ще прекрасного принести до нашого брудного світу! Світла пам'ять, Дімо/Давиде Дубницький,

– написав Леонід Злобінський.

Леонід Злобінський повідомив про смерть Давида Дубницького / Скриншот з фейсбуку