Померла Даян Ледд – триразова номінантка на Оскар і зірка фільму "Дикі серцем"

Смерть знаменитості підтвердила її дочка Лора Дерн. Пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Донька Даян Ледд повідомила, що останні хвилини життя її мама провела вдома в Каліфорнії. Причину смерті акторки Лора не розкрила.

Вона була найкращою дочкою, матір'ю, бабусею, акторкою, художницею та чуйною душею, яку, здавалося б, могли створити лише мрії. Нам пощастило мати її,

– сказала Дерн.

Даян Ледд / Фото Getty Images

Як пише People, Даян Ледд народилась 29 листопада 1935 року в місті Лорел, штат Міссісіпі в сім'ї ветеринара та акторки.

Даян знімалась у численних телешоу. Вона дебютувала у кіно в 1996 році, зігравши у кримінальній драмі "Дикі ангели".

Через 8 років Ледд знялась у драматичному фільмі Мартіна Скорсезе "Аліса тут більше не живе", після цього акторку вперше номінували на Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Також Даян була номінована на Оскар у тій самій категорії за ролі у фільмах "Дикі серцем" і Rambling Rose.

Крім того, акторка з'явилась у таких стрічках: "Щось лихе насувається", "Привиди Міссісіпі", "28 днів", "Війна Чарлі", "Джой", Джіджі та Нейт", а в серіалах "Королівський шпиталь" і "Чесапікські береги" виконала епізодичні ролі.

У 1960 році Даян Ледд вийшла заміж за актора Брюса Дерна. У пари народилося дві доньки: Діана та Лора. Діана загинула внаслідок нещасного випадку в басейні, коли їй було 18 місяців.