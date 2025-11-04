Умерла Дайан Ледд – трехкратная номинантка на Оскар и звезда фильма "Дикие сердцем"
- Умерла американская актриса Дайан Ледд в возрасте 89 лет, ее смерть подтвердила дочь Лора Дерн.
- Причина смерти актрисы не раскрыта, но известно, что последние минуты она провела дома в Калифорнии.
Умерла американская актриса Дайан Ледд – трехкратная номинантка на престижную кинопремию Оскар и звезда фильма "Дикие сердцем". Женщине было 89 лет.
Смерть знаменитости подтвердила ее дочь Лора Дерн. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Не пропустите В 100 лет умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт
Дочь Дайан Ледд сообщила, что последние минуты жизни ее мама провела дома в Калифорнии. Причину смерти актрисы Лора не раскрыла.
Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чуткой душой, которую, казалось бы, могли создать только мечты. Нам повезло иметь ее,
– сказала Дерн.
Что известно о Дайан Ледд?
Как пишет People, Дайан Ледд родилась 29 ноября 1935 года в городе Лорел, штат Миссисипи в семье ветеринара и актрисы.
Дайан снималась в многочисленных телешоу. Она дебютировала в кино в 1996 году, сыграв в криминальной драме "Дикие ангелы".
Через 8 лет Ледд снялась в драматическом фильме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет", после этого актрису впервые номинировали на Оскар в категории "Лучшая женская роль второго плана".
Также Дайан была номинирована на Оскар в той же категории за роли в фильмах "Дикие сердцем" и Rambling Rose.
Кроме того, актриса появилась в таких лентах: "Что-то страшное грядёт", "Призраки Миссисипи", "28 дней", "Война Чарли", "Джой", "Джиджи и Нейт", а в сериалах "Королевский госпиталь" и "Чесапикские берега" исполнила эпизодические роли.
В 1960 году Дайан Ледд вышла замуж за актера Брюса Дерна. У пары родилось две дочери: Диана и Лора. Диана погибла в результате несчастного случая в бассейне, когда ей было 18 месяцев.
С 1969 до 1976 года Ледд состояла в браке с Уильямом А. Ши-младшим. Третий муж актрисы – Роберт Чарльз Хантер, который умер в июле в возрасте 77 лет.