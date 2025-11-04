Смерть знаменитости подтвердила ее дочь Лора Дерн. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Не пропустите В 100 лет умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт

Дочь Дайан Ледд сообщила, что последние минуты жизни ее мама провела дома в Калифорнии. Причину смерти актрисы Лора не раскрыла.

Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чуткой душой, которую, казалось бы, могли создать только мечты. Нам повезло иметь ее,

– сказала Дерн.

Дайан Ледд / Фото Getty Images

Как пишет People, Дайан Ледд родилась 29 ноября 1935 года в городе Лорел, штат Миссисипи в семье ветеринара и актрисы.

Дайан снималась в многочисленных телешоу. Она дебютировала в кино в 1996 году, сыграв в криминальной драме "Дикие ангелы".

Через 8 лет Ледд снялась в драматическом фильме Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет", после этого актрису впервые номинировали на Оскар в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Также Дайан была номинирована на Оскар в той же категории за роли в фильмах "Дикие сердцем" и Rambling Rose.

Кроме того, актриса появилась в таких лентах: "Что-то страшное грядёт", "Призраки Миссисипи", "28 дней", "Война Чарли", "Джой", "Джиджи и Нейт", а в сериалах "Королевский госпиталь" и "Чесапикские берега" исполнила эпизодические роли.

В 1960 году Дайан Ледд вышла замуж за актера Брюса Дерна. У пары родилось две дочери: Диана и Лора. Диана погибла в результате несчастного случая в бассейне, когда ей было 18 месяцев.