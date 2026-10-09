"Вислуховувала всіх роздратованих": Настя Цимбалару здивувала своїм першим заробітком

Зірка не завжди заробляла акторською майстерністю. До ТБ-слави в неї був інший цікавий карʼєрний досвід.

Перші зароблені гроші запам’ятовуються надовго. І геть нечасто вдається отримати їх на роботі мрії. Зате майже завжди це перетворюється на незабутній досвід. Такий, як в зірки українського кіно Анастасії Цимбалару.

Так, акторка Настя Цимбалару починала зі звичайного літнього підробітку, що не мав нічого спільного з теперішньою професією. За лаштунками шоу Нового каналу "Хто зверху?" вона розповіла про першу чималу суму, яку заробила сама, і що змогла дозволити собі після літньої роботи.

Колись під час літніх канікул я тривалий час працювала в компанії інтернет-провайдера. Відповідала на дзвінки технічної служби. А ще – вислуховувала всіх роздратованих людей, у яких не працював інтернет, і намагалася адекватно заспокоїти їх і допомогти,

– з усмішкою пригадала Настя Цимбалару.



Анастасія Цимбалару / Фото Нового каналу

Конкретну суму, яку заробила, акторка не запамʼятала. Але Настя працювала все літо, після чого змогла дозволити собі першу поїздку з друзями на море.

Тим часом у справі про спадщину Гейден Панеттьєрі йдеться про зовсім інші суми, аніж про оплату поїздки на море. Відомо, скільки Володимир Кличко заплатив, щоб забезпечити доньці світле майбутнє.