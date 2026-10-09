Первые заработанные деньги запоминаются надолго. И совсем нечасто удается получить их на работе своей мечты. Зато почти всегда это становится незабываемым опытом. Так, как у звезды украинского кино Анастасии Цимбалару.

Так, актриса Настя Цимбалару начинала с обычной летней подработки, что не имела ничего общего с ее нынешней профессией. За кулисами шоу Нового канала "Кто сверху?" она рассказала о первой немалой сумме, которую заработала сама, и о том, что смогла себе позволить после летней работы.

Когда-то во время летних каникул я долгое время работала в компании интернет-провайдера. Отвечала на звонки в службу технической поддержки. А еще – выслушивала всех раздраженных людей, у которых не работал интернет, и пыталась адекватно их успокоить и помочь,

– с улыбкой вспомнила Настя Цимбалару.



Анастасия Цимбалару / Фото Нового канала

Конкретную сумму, которую заработала, актриса не запомнила. Но Настя работала все лето, после чего смогла позволить себе первую поездку с друзьями на море.

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