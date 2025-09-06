Укр Рус
Show24 Українські зірки Не в Україні: Ірина Горова розсекретила, де навчатиметься їхній з Потапом син
6 вересня, 13:17
3

Не в Україні: Ірина Горова розсекретила, де навчатиметься їхній з Потапом син

Марія Примич
Основні тези
  • Син Ірини Горової та Потапа навчатиметься в ACS International School Cobham у Великій Британії.
  • Андрій навчатиметься там два роки перед вступом до університету.

Засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла, де навчатиметься їхній з Потапом (Олексій Потапенко) син Андрій. Як виявилося, хлопець пішов до престижної школи у Великій Британії.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Горової. Вона показала фото сина біля навчального закладу.

Теж цікаво Ірина Горова зізналась, чи планує втретє виходити заміж

Син Ірини Горової й Потапа навчатиметься в ACS International School Cobham – провідній міжнародній школі-пансіонаті, що розташована в сільській місцевості графства Суррей. 

Продюсерка поділилась, що влітку намагалась проводити якомога більше часу з Андрієм.

Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюсь ним, 
– написала Горова. 

Син Потапа та Ірини Горової / Фото з інстаграму продюсерки

Для довідки! Син Потапа та Ірини Горової два роки навчатиметься у школі у Великій Британії, а потім планує вступати до університету. Витрати на освіту Андрія артист бере на себе. 

Що відомо про стосунки Потапа і Горової?

  • Потап та Ірина Горова одружилися у 1999 році. У 2008 році у них народився син Андрій. Тоді продюсерка вже виховувала доньку Наталію від першого чоловіка, музиканта Юрія Горового.

  • Потап і Горова розлучилися у 2014 році, однак певний час продовжили працювати разом. Річ у тім, що раніше вони створили продюсерський центр MOZGI Entertainment.

  • У 2022 році Ірина повідомила, що завершила співпрацю з колишнім чоловіком, а наступного року створила музичний лейбл Pomitni. 

  • Зараз Потап перебуває у шлюбі зі співачкою Настею Каменських. Ірина Горова у стосунках вже п'ять років, водночас нещодавно вона поділилась, що виходити заміж утретє не планує. 