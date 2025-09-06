Засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла, де навчатиметься їхній з Потапом (Олексій Потапенко) син Андрій. Як виявилося, хлопець пішов до престижної школи у Великій Британії.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Горової. Вона показала фото сина біля навчального закладу.

Теж цікаво Ірина Горова зізналась, чи планує втретє виходити заміж

Син Ірини Горової й Потапа навчатиметься в ACS International School Cobham – провідній міжнародній школі-пансіонаті, що розташована в сільській місцевості графства Суррей.

Продюсерка поділилась, що влітку намагалась проводити якомога більше часу з Андрієм.

Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюсь ним,

– написала Горова.

Син Потапа та Ірини Горової / Фото з інстаграму продюсерки

Для довідки! Син Потапа та Ірини Горової два роки навчатиметься у школі у Великій Британії, а потім планує вступати до університету. Витрати на освіту Андрія артист бере на себе.

Що відомо про стосунки Потапа і Горової?