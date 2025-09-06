Не в Україні: Ірина Горова розсекретила, де навчатиметься їхній з Потапом син
- Син Ірини Горової та Потапа навчатиметься в ACS International School Cobham у Великій Британії.
- Андрій навчатиметься там два роки перед вступом до університету.
Засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла, де навчатиметься їхній з Потапом (Олексій Потапенко) син Андрій. Як виявилося, хлопець пішов до престижної школи у Великій Британії.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Горової. Вона показала фото сина біля навчального закладу.
Син Ірини Горової й Потапа навчатиметься в ACS International School Cobham – провідній міжнародній школі-пансіонаті, що розташована в сільській місцевості графства Суррей.
Продюсерка поділилась, що влітку намагалась проводити якомога більше часу з Андрієм.
Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюсь ним,
– написала Горова.
Для довідки! Син Потапа та Ірини Горової два роки навчатиметься у школі у Великій Британії, а потім планує вступати до університету. Витрати на освіту Андрія артист бере на себе.
Що відомо про стосунки Потапа і Горової?
Потап та Ірина Горова одружилися у 1999 році. У 2008 році у них народився син Андрій. Тоді продюсерка вже виховувала доньку Наталію від першого чоловіка, музиканта Юрія Горового.
Потап і Горова розлучилися у 2014 році, однак певний час продовжили працювати разом. Річ у тім, що раніше вони створили продюсерський центр MOZGI Entertainment.
У 2022 році Ірина повідомила, що завершила співпрацю з колишнім чоловіком, а наступного року створила музичний лейбл Pomitni.
Зараз Потап перебуває у шлюбі зі співачкою Настею Каменських. Ірина Горова у стосунках вже п'ять років, водночас нещодавно вона поділилась, що виходити заміж утретє не планує.