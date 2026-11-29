Колись вони сиділи в тренерських кріслах, жартували з учасників і допомагали командам боротися за перемогу. Минуло понад десять років – і життя кожного з них повернуло в зовсім інший бік.

Коли 28 лютого 2015 року на екрани вийшов перший випуск "Ліги сміху", за виступами гумористичних команд спостерігали шестеро зіркових тренерів. Тоді навряд чи хтось міг уявити, наскільки різними будуть їхні життєві маршрути через одинадцять років. 24 Канал розповідає, як склалися долі перших суддів "Ліги сміху" та чим вони займаються тепер.

Ігор Ласточкін – гумор змінив на військову службу

Для багатьох глядачів Ігор Ласточкін був одним із найулюбленіших учасників "Ліги сміху". Він не лише сидів у кріслі тренера, а й згодом сам повернувся на сцену як гравець команди "Дніпро".

У лютому 2025 року комік повідомив, що долучився до Збройних сил України. Нині він служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" і командує взводом аеророзвідки. У жовтні 2026 року Ласточкін знову нагадав про себе в соцмережах – опублікував відео зі служби, на якому танцює в окопі.

Потап – будує життя за кордоном

Потап / Фото з Інстаграму realpotap

Після "Ліги сміху" Потап продовжив займатися музикою та продюсуванням. Проте повномасштабна війна суттєво змінила його публічне життя: артист виїхав з України й відтоді переважно перебуває за кордоном.

У березні 2026 року Потап розповідав, що разом із Настею Каменських орендує житло в Барселоні та Маямі. Він також говорив про роботу над міжнародними проєктами. Водночас репер запевняв, що не втратив зв'язку з Україною та хотів би повернутися.

Сергій Сивохо – його життя обірвалося у 54 роки

Сергій Сивохо / Колаж 24 Каналу

Сергій Сивохо був не просто гумористом, а й телеведучим, продюсером та політичним діячем. Після роботи в "Лізі сміху" він обіймав посаду радника секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

17 жовтня 2023 року стало відомо про смерть шоумена. Він помер у Німеччині на 55-му році життя. Для багатьох колег і глядачів ця звістка стала несподіваною втратою.

Юрій Горбунов – залишається на телебаченні

Юрій Горбунов – один із тих суддів, хто й досі регулярно з'являється на телеекранах. Він продовжив кар'єру ведучого, займається продюсуванням і бере участь у створенні розважальних проєктів.

Восени 2026 року Горбунов повернувся до "Голосу країни". У новому сезоні він знову працює ведучим разом із Катериною Осадчою. Тож телебачення залишається важливою частиною його професійного життя.

Олена Кравець – після "Кварталу" обрала власні проєкти

Олена Кравець багато років була однією з головних акторок "Кварталу 95", однак у 2022 році вирішила піти зі студії. Відтоді вона зосередилася на власній творчості й не так часто з'являється у великих телевізійних шоу.

Акторка створила моновиставу "Можна я просто посиджу?", розвиває курси з техніки мовлення та письменництва, а також вела YouTube-подкаст "Вдома поговоримо" зі старшою донькою Марією. У 2025 році Кравець зіграла в українській комедії "Ну мам".

Антон Лірник – виступає за кордоном

Антон Лірник / Колаж 24 Каналу

Після "Ліги сміху" Антон Лірник продовжив гумористичну кар'єру, зокрема виступав у "Дуеті імені Чехова". Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав із Росії разом із родиною. Спочатку сім'я перебувала в Туреччині, а згодом оселилася в Іспанії.

В інтерв'ю Аліні Доротюк у 2025 році Лірник говорив, що хотів би повернутися до Києва, але не знає, коли це стане можливим. Нині комік продовжує виступати зі стендапом у різних містах Європи – його концертний графік охоплює Німеччину, Естонію та Литву.

А про те, як склалися долі зірок іншого популярного телешоу, читайте в матеріалі про те, де зараз судді "Танцюють всі".